Lele Mora racconta Mediaset, l’addio di Barbara d’Urso e le critiche a Fabrizio Corona

Lele Mora, alla vigilia del suo settantunesimo compleanno, offre un ritratto di Mediaset, difende Pier Silvio e commenta le figure di Barbara d’Urso e Fabrizio Corona

AGGIORNAMENTO ORE 05/03/2026: Alla vigilia del suo settantunesimo compleanno, Lele Mora è tornato a parlare pubblicamente. È intervenuto come ospite del podcast Vox On Air e ha esposto il suo punto di vista su Mediaset, su Barbara d’Urso e su Fabrizio Corona. L’intervento, registrato e diffuso il 05/03/2026, contiene ricordi personali, osservazioni sul panorama televisivo e giudizi taglienti. Il tono alterna fasi difensive a commenti critici sui protagonisti coinvolti.

Una difesa a favore dell’assetto attuale di Mediaset

Sul podcast Mora ha sostenuto che Mediaset non avrebbe registrato cambiamenti sostanziali dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Ha attribuito i risultati positivi alla gestione di Pier Silvio Berlusconi e al lavoro del suo team. Secondo Mora, la struttura aziendale funziona grazie a professionisti competenti che svolgono il proprio mestiere. Ha definito il gruppo solido e capace di ottenere «tanti successi». La posizione mira a smorzare ipotesi di crisi interna e a rafforzare l’idea che la casa editrice mantenga ascolti rilevanti per scelte editoriali calibrate.

Il ruolo di Pier Silvio

Flash – Mora indica in Pier Silvio il punto di riferimento della stabilità gestionale. Secondo l’analisi, una leadership attenta e circondata da professionisti assicura continuità operativa.

La ricostruzione evita tecnicismi manageriali ma sottolinea la centralità delle persone chiave. Per Mora, la figura citata non ha semplicemente mantenuto l’eredità aziendale: l’ha adattata alle esigenze del presente.

Questa interpretazione mira a smorzare ipotesi di crisi interna e a consolidare la percezione di una direzione editoriale equilibrata. Mora prevede che la linea gestionale resterà un elemento determinante nei prossimi sviluppi aziendali.

Barbara d’Urso: fine di un’epoca o semplice pausa?

AGGIORNAMENTO ORE: Lele Mora ha classificato l’allontanamento della conduttrice come la chiusura di un ciclo televisivo, non come una «cacciata» vera e propria. Sul piano gestionale, ha collegato il cambiamento a tensioni con la famiglia Berlusconi, pur definendo le divergenze contenute e risolvibili. Mora ha espresso fiducia nella prosecuzione dell’attività artistica di Barbara d’Urso e ha citato il recente ritorno di pubblico con Ballando con le Stelle come segnale di vitalità professionale.

Speranze di un ritorno

Mora ritiene che chi registra ascolti mantenga strumenti per rientrare nei palinsesti televisivi. Ha aggiunto che auspicherebbe il ritorno della conduttrice quando i tempi saranno opportuni. Per Mora la capacità di intrattenere e di stabilire una relazione con il pubblico resta un valore centrale. La sua argomentazione sottolinea che il mercato televisivo premia contenuti coerenti e ben confezionati.

Fabrizio Corona: tra strategie digitali e perdita di credibilità

La valutazione di Mora prosegue la riflessione sul mercato televisivo e sui criteri di successo.

Mora riconosce l’abilità imprenditoriale di Fabrizio Corona nelle iniziative digitali. Tra queste cita il canale a pagamento Falsissimo e i servizi in abbonamento. Secondo l’analisi, tali prodotti hanno indicato una capacità commerciale rilevante, con una stima di «sette milioni» di iscritti riportata nella disamina.

Tuttavia, Mora segnala errori comunicativi che avrebbero ridotto la fiducia del pubblico. In particolare, l’uso di notizie sensazionali e non verificate è indicato come fattore che ha indebolito l’immagine pubblica dell’ex re dei paparazzi.

La valutazione mette in evidenza il contrasto tra efficacia commerciale e necessità di coerenza informativa per mantenere credibilità nei media.

Il confine tra audacia e leggerezza

Mora valuta l’equilibrio tra intraprendenza e responsabilità nel panorama mediatico. Apprezza l’iniziativa imprenditoriale e la capacità di monetizzare l’audience, ma condanna eccessi che definisce una «pagliacciata». La critica sottolinea il rischio che la spettacolarizzazione intacchi la credibilità.

Rievocando il caso Lapo Elkann, Mora ipotizza che un approccio diverso al dossier avrebbe potuto favorire rapporti professionali più solidi con alcune famiglie imprenditoriali. La ricostruzione suggerisce come scelte editoriali e gestionali possano incidere su relazioni istituzionali e commerciali.

Su Fabrizio Corona, Mora usa un giudizio netto: lo definisce «malato di soldi». La frase sintetizza l’ambivalenza attribuita a Corona tra talento mediatico e sete di guadagno. Il commento richiama l’esigenza di bilanciare visibilità e coerenza per preservare la reputazione nel lungo periodo.

Reazioni e conclusione

Al termine delle dichiarazioni, né Barbara d’Urso né Fabrizio Corona hanno fornito risposte pubbliche ai giudizi espressi da Mora. L’ex agente ha dichiarato di non attendersi repliche. L’intervento su Vox On Air ha riaperto il dibattito sul rapporto tra personalità televisive, strategie di comunicazione e responsabilità pubblica. Il confronto riguarda tanto la difesa di istituzioni televisive quanto le critiche rivolte a figure controverse. L’analisi di Mora offre elementi per riflettere sulle modalità con cui si costruisce e si preserva la reputazione nei media contemporanei. La vicenda resta aperta in attesa di eventuali sviluppi o repliche ufficiali.