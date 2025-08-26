A Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, è stato ritrovato morto davanti al pc un ragazzo di 27 anni, Leonardo Di Loreto. Il giovane indossava una maschera antigas. Gli inquirenti stanno indagando per capire cosa sia successo, tra le ipotesi anche una challenge finita male.

Roseto degli Abruzzi, 27enne trovato morto davanti al pc

Sono ancora tanti i dubbi riguardo la morte di Leonardo Di Loreto, il ragazzo di 27 anni trovato morto davanti al pc di casa con indosso una maschera antigas. Il giovane avrebbe infatti inalato un gas refrigerante e, tra l’altro, già in passato si era fotografato con la maschera indossa, postando poi la foto sui social. Al momento non è chiaro se Leonardo sia morto per un malore, se sia sia trattato di un incidente, di un gesto volontario, oppure di una challenge finita nel peggiore dei modi. Come si legge su Il Messaggero, le indagini si stanno concentrando sulla comunità online che Di Loreto aveva fondato con i suoi amici, in cui apparivano mascherati. Sequestrati pc e cellulare della vittima, mentre si attendono gli esami autoptici, che riveleranno la causa della morte e daranno le prime risposte.

Roseto degli Abruzzi, chi era Leonardo Di Loreto?

Il ragazzo morto davanti al pc con indosso una maschera antigas si chiamava Leonardo Di Loreto e aveva 27 anni. Appassionato di informatica e videogiochi, il suo nickname era DjFire98. Era laureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Teramo, amava gli animali e le moto e, in passato, aveva provato a diventare youtuber. Viveva con i genitori nella frazione di Santa Petronilla.