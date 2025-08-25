Tragedia a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, dove un ragazzo di 27 anni è stato trovato morto in casa davanti al computer: indossava una maschera antigas.

Il corpo del giovane è stato scoperto ieri notte dai genitori, subito sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso del 27enne. Sul posto anche i carabinieri al fine di capire cosa sia successo.

Ragazzo 27enne trovato morto in casa, indossava una maschera antigas: è stata una challenge?

Il 27enne trovato morto davanti al computer a Roseto degli Abruzzi indossava, come detto, una maschera antigas, dalla quale avrebbe inalato del gas refrigerante. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei Carabinieri del reparto operativo del Comando provinciale di Teramo, che hanno già sequestrato pc e cellulare del giovane. Non si esclude al momento che si sia trattato di un gesto volontario, magari frutto di una delle tante challenge che girano sul web anche se, va sottolineato, al momento non ci sono elementi a suffragio di questa ipotesi.