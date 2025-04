Leopoldo Mastelloni, ex volto televisivo, anche in veste autoriale, si racconta e svela le gravi difficoltà in cui si trova a vivere quotidianamente.

Molti attori ed autori di grande livello in Italia si sono ritirati dalle scene per ovvi limiti di età ma nonostante questo non sono riusciti a costruirsi una solidità economica che permetta loro di vivere gli ultimi anni di vita con la giusta serenità. Uno dei più chiaccherati è sicuramente Leopoldo Mastelloni che è tornato a parlare delle proprie condizioni di vita.

Leopoldo Mastelloni, famoso autore e volto tv del passato

Leopoldo Mastelloni ha avuto una carriera ricca di soddisfazioni e successi ed è infatti ricordato dal pubblico che è felice di rivederlo davanti al piccolo schermo quando viene invitato come ospite.

Tuttavia dietro a questa gioia che mostra in televisione si nasconde un profondo disagio e malessere per via delle difficoltà in cui si ritrova a vivere. Difficoltà dettate da un tenore di vita sempre più alto con cui si convive in maniera difficile.

1.200 euro al mese non sono abbastanza

Mastelloni si è raccontato in un’intervista concessa al Giornale e di cui riportiamo estratti dal sito Leggo.it

“Vivo con 1.200 euro al mese, pagati i debiti me ne restano 1.000, devo pagare affitto e bollette, cosa mi resta” – Inizia così l’attore a raccontare le gravi difficoltà che vive.

Non nasconde di aver tentato più volte di farla finita – “l’idea di uccidermi mi viene ma poi…” l’attore svela di trattenersi dall’estremo gesto perché non è in grado di andare fino in fondo.

Conclude con un chiaro riferimento agli eventi televisivi a cui partecipa come ospite – “E’ come se fossi un fantasma, vado in televisione solo per dire non sono ancora morto“.