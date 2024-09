L'esperienza di Sonia Bruganelli in 'Ballando con le stelle' inizia in mezzo a controversie: cosa è accaduto?

L'esperienza di Sonia Bruganelli in 'Ballando con le stelle' inizia in mezzo ...

L'esperienza di Sonia Bruganelli in 'Ballando con le stelle' inizia in mezzo ...

Nella nuova stagione di Ballando con le stelle, tra i partecipanti figura Sonia Bruganelli. Ancora prima dell’inizio del programma, la presenza dell’imprenditrice ha generato diverse controversie tra gli utenti dei social network. Da alcuni video è emerso un certo disagio da parte di Sonia durante le prove di danza, facendo pensare a molti che il suo tragitto all’interno del talento non sarà esattamente idilliaco.

Cosa è accaduto?

Gli utenti hanno notato che l’ex signora Bonolis si è comportata in modo “impacciato” durante le prove con il suo partner di ballo. Ma cosa avrà combinato stavolta? È il caso di indagare. Da tenere in conto che ci sono ancora due settimane prima della prima puntata di Ballando con le stelle… È possibile che lo show abbia già dato il via a critiche e controversie?