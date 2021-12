Letteratura ambientale, al via la II edizione del premio Demetra

Roma, 7 dic. – (Adnkronos) – L’interesse per l’ambiente e i temi che ruotano attorno ad esso sono al centro del dibattito quotidiano al punto da trovare sempre più spazio anche nel settore letterario, capace di intercettare ed esprimere le problematiche, i sogni e le potenzialità della società.

Sono sempre più numerosi i titoli dedicati alle tematiche ambientali e gli spazi riservati al tema nelle librerie: la letteratura ambientale si sta affermando come un filone in continua evoluzione, con l’ambiente protagonista di storie raccontate attraverso una molteplicità di generi e registri. Per supportare e promuoverne lo sviluppo, in occasione di 'Più libri più liberi' Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica) lancia l’edizione 2022 del Premio Demetra, ideato con Elba Book Festival, in collaborazione con Esa Ambiente, Unicoop Tirreno e patrocinato dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Il riconoscimento si articolerà in tre sezioni distinte, premiando il miglior titolo indipendente appartenente alle categorie saggistica, inchieste e narrativa/editoria per ragazzi. “Il progressivo interesse che la società dimostra verso le tematiche ambientali, ha portato sempre più editori a pubblicare titoli che le mettono al centro delle loro storie. Basti pensare che il catalogo di una delle più importanti case editrici italiane, negli ultimi anni ha aumentato del 30% i propri titoli legati all’ambiente – commenta Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco – Abbiamo deciso di sostenere lo sviluppo della letteratura ambientale perché si tratta del naturale punto di incontro tra la formazione di una coscienza ambientale condivisa e il mondo della carta, un efficiente esempio di filiera virtuosa ed economia circolare”.

Al Premio Demetra potranno partecipare le pubblicazioni a tema ambientale di carattere narrativo, saggistico e di inchiesta edite in lingua originale italiana da editori indipendenti. I vincitori delle tre sezioni saranno premiati nell’ambito dell’Elba Book Festival in programma dal 19 al 22 luglio 2022. Il regolamento del concorso e la domanda di partecipazione saranno presto disponibili su e