Le cure a disposizione e future per trattare la leucemia mielomonocitica, malattia che ha colpito Silvio Berlusconi.

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi stanno tenendo gli italiani con il fiato sospeso. Il Cavaliere è affetto da una forma di leucemia mielomonocitica cronica. Ecco quali sono le cure che abbiamo a disposizione oggi e quali sono quelle che si potranno utilizzare in futuro.

Leucemia mielomonocitica: ecco quali sono le cure

Contrarre questa forma di leucemia da anziani, sembra quasi scontato dirlo, può causare maggiori complicazioni a causa dell’indebolimento del sistema immunitario e a causa di “una ridotta efficienza dei meccanismi di riparazione cellulare“. Così ha esordito il professor Fabrizio Pane,che è stato intervistato dall’agenzia di stampa AGI Agenzia italia.

Sebbene il tono possa sembrare pessimistico (o meglio realistico), il professor Pane ha anche parlato del trattamento e delle cure di tale malattia ed ha dichiarato:

“L’aspetto positivo è che negli ultimi anni abbiamo ampliato notevolmente le opzioni terapeutiche per i pazienti oncologici. La prognosi associata alle neoplasie del sangue sta migliorando significativamente in tutte le fasce d’età“.

Poi ha concluso dicendo:

“Le immunoterapie, i farmaci a bersaglio molecolare e gli approcci intercellulari stanno modificando la storia clinica del trattamento dei tumori. Sebbene il tasso di successo sia ancora molto variabile, queste nuove prospettive fanno davvero ben sperare“.

Come sta affrontando la malattia Silvio Berlusconi

Il Cavaliere e leader di Forza Italia ha iniziato oggi, 6 aprile 2023, il primo ciclo di chemioterapia per combattere contro questa forma cronica ed aggressiva di leucemia. Non sono ancora note le sue condizioni anche se i primi bollettini medici non stanno allarmando troppo i familiari.