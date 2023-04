Nel primo pomeriggio di giovedì 6 aprile è arrivata la conferma di quanto stava circolando già dalle prime ore del mattino. L’ex premier, Silvio Berlusconi, è affetto da leucemia da diverso tempo ed è ricoverato in terapia intensiva per un’infezione polmonare. A confermare il quadro clinico è stato il professore Zangrillo.

Berlusconi, il bollettino medico fa chiarezza: “Affetto da leucemia cronica“. Iniziata la chemioterapia

Sulle condizioni del leader di Forza Italia, sulle prime battute, erano circolate diverse voci, da una polmonite a complicanze riconducibili al post Covid. Il bollettino medico del professore Alberto Zangrillo, medico personale del Cavaliere, ha fatto chiarezza sulla situazione.

Come si legge nel bollettino, Silvio Berlusconi è affetto da leucemia mielomonocitica cronica. L’ex premier si trova dunque ora in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. “La strategia terapeutica in atto – si legge nel bollettino – prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti“.

Il fratello Paolo: “È una roccia“

Non è solo il Cavaliere: al suo capezzale sono giunti i suoi affetti più cari, tra cui il fratello Paolo. “È una roccia, ce la farà anche stavolta“, ha affermato ai giornalisti Paolo Berlusconi. Intanto continuano ad arrivare messaggi di incoraggiamento e affetto dal mondo della politica e non solo.