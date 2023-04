Silvio Berlusconi: i messaggi di auguri della politica

Dopo la notizia del secondo ricovero di Silvio Berlusconi, si susseguono i messaggi di auguri del mondo della politica e non solo

Berlusconi, gli auguri di pronta guarigione del centrodestra

Dopo la notizia del secondo ricovero per Silvio Berlusconi, a sei giorni da quando era stato dimesso dall’Ospedale San Raffaele di Milano, si moltiplicano i messaggi di auguri da parte del mondo della politica, della comunicazione e del mondo imprenditoriale.

A cominciare ovviamente, dagli alleati di governo.

Ecco di seguito alcuni dei più significativi:

Il Presidente del Senato Ignazio La Russa: “A nome del Senato e mio personale formulo sinceri e affettuosi auguri di pronta guarigione al senatore e amico Silvio Berlusconi. Ti aspettiamo in Aula”.

Il ministro Francesco Lollobrigida: “Preoccupato per le condizioni di Silvio Berlusconi. Faccio gli auguri di pronta guarigione al presidente al quale teniamo come persona prima che come esponente politico”

Matteo Salvini su Twitter con una foto che li ritrae insieme: “Forza Silvio, l’Italia ti aspetta!”

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani: “Auguri di pronta guarigione al presidente Silvio Berlusconi, certi che si riprenderà al più presto per proseguire con la sua attività politica al servizio del Paese”.

Il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi: “Siamo vicini al presidente Berlusconi e gli auguriamo di rimettersi presto per continuare a dare il suo contributo di passione e di idee alla politica ed alle istituzioni”.

I messaggi social delle opposizioni

I messaggi di pronta guarigione, affidati principalmente ai social, sono ovviamente arrivati anche dalle opposizoni:

Matteo Renzi: “Un grande in bocca al lupo a Silvio Berlusconi, che è stato di nuovo ricoverato al San Raffaele”.

Debora Serracchiani : ” Tutta la vicinanza al presidente Berlusconi, alla famiglia, ai gruppi parlamentari e al partito tutto”.

Travaglio. “Torni quello di prima”

Ma tra tutti gli auguri di pronta guarigione, spiccano in particolare quelli del giornalista Marco Travaglio:

“Mi auguro di commentare le vicende di Berlusconi per altri dieci anni almeno, gli auguro di tornare quello che era prima. Mi sono augurato sempre che vivesse e lungo come tutte le persone. Gli auguro di riprendersi presto”.