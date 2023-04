L'ex la sfregiò con l'acido, Lucia Annibali: "Ora basta chirurgia"

È desiderosa di voltare pagina, o almeno di provarci, Lucia Annibali. L’avvocato pesarese sfigurata con l’acido in un agguato commissionato dal suo ex nel 2013: “Basta chirurgia, è il momento di accettare il mio volto così com’è“.

Dall’agguato al dolore, fino alla ricerca di una rinascita: Lucia Annibali ricomincia da qui

Si racconta in maniera pura e viscerale Lucia Annibali, in un’intervista per il Corriere della Sera. Rivela così di non voler più ricorrere a plastiche facciali per cercare di ‘rimediare’ ai danni di quell’orribile aggressione con l’acido, perpetrata da due albanesi e commissionata dall’ex, di dieci anni fa.

Il racconto di Annibali spezza ancora il cuore: “Mi rivedo che infilo le chiavi nella porta di casa mia, rivedo quell’uomo incappucciato che dall’interno la spalanca, che prende la mira e mi tira l’acido in faccia. E comunque: anche senza ripensare a quel momento preciso va da sé che sono condannata a ricordare ogni santo giorno quel che mi è successo. Basta soltanto guardarmi allo specchio ogni mattina…“.

Tanti gli interventi chirurgici a cui s’è sottoposta nel corso del tempo, “Di sicuro più di venti“, afferma, aggiungendo poi: “Ci andavo ‘volentieri’ per provare a migliorare questo o quel dettaglio. Adesso non riesco più ad affrontarlo allo stesso modo. Forse è arrivato il momento di accettare che questo viso si può aggiustare ma fino a un certo punto“.

Una rinuncia che fa male, ma che rappresenta un primo passo per cominciare a costruire davvero una nuova vita, nonostante tutto: “Mi sento stanca delle mie imperfezioni e nel contempo anche stanca di provare a correggerle di continuo. Oggi sono così come mi vedete, e per arrivarci mi sono sudata ogni traguardo. La nuova Lucia per ora è questa, prendere o lasciare“.

L’avventura politica

Dopo essersi trasferita a Roma, Lucia Annibali s’è cimentata in politica in qualità di parlamentare di Italia Viva (partito nell’occhio del ciclone dopo la scissione del Terzo Polo): “Una fortuna grandissima, e poterla vivere è stato davvero un onore. Ho visto e vissuto in una dimensione istituzionale per me esaltante. Un’opportunità di cui sarò per sempre grata a chi me l’ha offerta“.

Nonostante la mancata rielezione, per lei è arrivata una nuova esperienza alla porta: due mesi fa è stata nominata difensora civica della Regione Toscana. “Credo molto nelle donne. Non sono una da proteste di piazza e non amo certi approcci aggressivi per reclamare diritti. Ma ho ben presente quel che è stato fatto e quanto ancora ci sia da fare per le donne e la parità di genere“.