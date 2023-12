Lo Stato della Liberia piange le vittime di un terribile incidente avvenuto ieri a Totota, a circa 130 chilometri dalla capitale Monrovia. Un camion cisterna che trasportava benzina è uscito di strada e si è schiantato ad alta velocità: il mezzo ha preso fuoco ed è esploso subito dopo causando un alto numero di vittime.

Liberia, camion prende fuoco ed esplode: l’incidente

Sulle prime, la polizia della Liberia aveva comunicato che, a causa dell’esplosione, erano morte 15 persone, con altre 30 rimaste ferite. Nel corso della notte, però, il bollettino è stato riaggiornato: le vittime potrebbero essere circa 40 in totale. Non è semplice stabilire il numero esatto dei decessi perché alcune persone sarebbero state ridotte in cenere dalla violenza dell’esplosione dell’autocisterna: “La nostra squadra va di casa in casa per controllare quelli che mancano” – spiega iIl dottor Francis Kateh.

Liberia, camion prende fuoco ed esplode: il racconto del testimone

La polizia inizialmente si era domandata perché nel momento dell’esplosione c’erano così tante persone nei pressi dell’autocisterna ribaltata: “Le persone sono salite tutte sul tetto del camion per prendere il combustibile, mentre alcuni di loro colpivano con i ferri l’autocisterna per farla scoppiare per poter fare benzina” – chiarisce un testimone oculare. L’uomo ha spiegato alle autorità che il conducente del mezzo aveva intimato loro di allontanarsi, ma tanti passanti si erano fermati per approfittare della sirtuazione, spierando di prendere quanta più benzina possibile: “Alcune persone usavano addirittura dei cacciaviti per fare dei buchi sul serbatoio”.