Florida, lite per i regali di Natale: ragazzino di 14 anni spara alla sorella...

Florida, lite per i regali di Natale: ragazzino di 14 anni spara alla sorella...

La festa del Natale si trasforma in una tragedia in Florida: ragazzino 14enne spara alla sorella e la uccide dopo una lite

Una nuova drammatica tragedia sconvolge gli Stati Uniti d’America e in particolare lo stato della Florida. Nei pressi della cittadina di Tampa, infatti, si è verificato un terribile crimine nei giorni precedenti al Natale per una questione futile legata proprio ai regali della festa del 25 dicembre.

Florida, spara alla sorella e la uccide: la lite a Natale

Un ragazzino di 14 anni ha sparato alla sorella di 23, uccidendola a sangue freddo. Il ragazzino era uscito con la madre e il fratello, anche lui minorenne, ad acquistare i regali di Natale, ma una volta rientrato a casa aveva iniziato a lamentarsi per averne avuti pochi. Da qui sarebbe nata una furiosa lite tra il 14enne e suo fratello, finché il più piccolo dei due non è uscito nel giardino della casa. Lì era presente la sorella dei due, una ragazza di 23 anni, con il suo figlioletto. Il minorenne, che aveva con sè una pistola, ha estratto l’arma e ha iniziato a minacciare la sorella. La ragazza inizialmente non lo ha preso sul serio e gli ha intimato di abbassare la pistola perché ‘È Natale!‘, ma il 14enne l’ha puntata verso di lei e ha esploso un colpo.

Florida, spara alla sorella e la uccide: killer ferito

Il colpo dell’arma da fuoco, diretto al petto della 23enne, si è rivelato mortale. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare, mentre fortunatamente il suo bambino è rimasto illeso. Sentito lo sparo, il fratello maggiore è uscito dalla casa con un’altra pistola e ha sparato a sua volta al killer, mandandolo ko. Il 14enne è stato poi accompagnato in ospedale: è fuori pericolo di vita. Il ragazzo, però, è accusato adesso di omicidio e di possesso illegale di arma.