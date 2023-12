Il mondo del cinema è stato colpito da una nuova terribile tragedia: il noto attore coreano Lee Sun-kyun è stato trovato morto a Seul. Al momento, sono ancora in corso le indagini della polizia per fare luce su quanto possa essergli successo, ma per l’attore di ‘Parasite‘ si sospetta che si sia trattato di un suicidio.

Morto Lee Sun-kyun: l’attore aveva 48 anni

Aveva solo 48 anni e da poco aveva avuto grande successo a livello planetario, grazie soprattutto alla sua partecipazione al film ‘Parasite‘ trionfatore del premio Oscar nel 2020. La vita di Lee Sun-kyun è finita in maniera brusca, forse a causa di un suicidio: l’uomo è stato trovato morto all’interno di un veicolo nel centro di Seul. “Mi scuso sinceramente per aver deluso molte persone essendo coinvolto in un incidente così spiacevole” – aveva detto poco tempo fa in merito allo scandalo che lo aveva visto coinvolto. Lee Sun-kyun, infatti, era sospettato di fare uso di cannabis e altri farmaci psicotropi: per questo la sua immagine non era più pulita ciome un tempo e l’attore aveva perso alcuni contratti pubblicitari che aveva sottoscritto nel suo Paese.

Morto Lee Sun-kyun: la carriera

La carriera attoriale di Lee Sun-kyun non è partita poco tempo fa, ma già da diversi anni era stato scelto per interpretare ruoli importanti in lungometraggi diretti del regista Hong Sang-soo. Con ‘Parasite‘, però, arriva la svolta e la fama internazionale travolge in pieno Lee Sun-kyun, insignito per questa iconica pellicola dello Screen actors guild. Per ‘Dr.Brain’, un anno più tardi, aveva ricevuto anche la nomination come miglior attore agli International Emmy awards, mentre l’ultimo film in cui compare ‘Sleep‘ veniva presentato al Festival di Cannes.