Secondo quanto dichiarato da Mosca, l’attacco ucraino al porto di Feodosia in Crimea ha danneggiato una grande nave da sbarco russa e ha ucciso una persona.

Raid dell’Ucraina nel porto di Feodosia

Il ministero della Difesa russo, citato dall’agenzia di stampa Interfax, ha dichiarato che l’Ucraina ha usato dei missili per attaccare Feodosia e che la nave da sbarco Novocherkassk è stata pesantemente danneggiata. L’imbarcazione, costruita in Polonia ed entrata in servizio alla fine degli anni ’80, è stata progettata per gli sbarchi anfibi e può trasportare vari tipi di veicoli blindati, compresi i carri armati. I filmati pubblicati su Telegram da diversi organi di informazione russi, hanno mostrato potenti esplosioni e incendi al porto. Secondo le fonti ucraine, la nave trasportava droni kamikaze iraniani Shahed.

L’attacco

Feodosia, che conta una popolazione di circa 69mila abitanti, si trova sulla costa meridionale della penisola di Crimea. Sebbene la reazione ucraina abbia ottenuto scarsi risultati sul campo di battaglia e l’esercito russo abbia riconquistato terreno in diversi punti strategici, Kiev è riuscita a lanciare una serie di attacchi contro la regione, sede della Flotta del Mar Nero, infliggendo gravi danni. Sergei Aksyonov, il governatore russo della Crimea, ha dichiarato che una persona è rimasta uccisa nell’offensiva, due persone sono state ferite, mentre sei sono state evacuate dalle loro case. L’aeronautica ucraina ha confermato che i suoi piloti hanno attaccato Feodosia in piena notte, intorno alle 2.30 ora locale.

Le reazioni

“E la flotta della Russia diventa sempre più piccola! Questa volta, la grande nave da sbarco ‘Novocherkask’ segue l’ammiraglia della Flotta del Mar Nero della Federazione russa, l’incrociatore Moskva” sono state le parole comandante dell’aeronautica ucraina, Mykola Oleshchuk. Aksyonov ha affermato di stare monitorando personalmente la situazione e ha esortato la popolazione a mantenere la calma e a fidarsi delle informazioni ufficiali. “Tutti i servizi specializzati stanno lavorando sul posto. I residenti di alcune case sono stati trasferiti” ha scritto su Telegram.