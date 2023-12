Israele, attacco in un campo profughi nella striscia di Gaza: uccise 70 persone

Israele, attacco in un campo profughi nella striscia di Gaza: uccise 70 persone

In un campo profughi sono state uccise settanta persone. È questo il terribile bilancio del raid israeliano che ha colpito il centro di Al-Maghazi, lungo la striscia di Gaza. La notizia è stata resa nota dal ministero della Sanità di Gaza. Il portavoce del ministero, Ashraf al-Qudra – riporta ANSA – ha fatto sapere che nel corso del raid è stato distrutto un “isolato residenziale”. Il bilancio potrebbe essere destinato a salire, è stato aggiunto inoltre a tale proposito.

Israele, attacco in un campo profughi: il bilancio dei morti

Il ministero ha dichiarato che un altro episodio si è verificato in un campo profughi di Jabalia dove 10 persone, tutte membre di una famiglia sono rimaste uccise. Al Jazeera ha fatto sapere che nei due campi profughi di Al-Maghazi e al-Bureji sono state uccise, solo nelle ultime 12 ore, circa 100 persone. Gli attacchi israeliani avrebbero inoltre colpito principalmente le strade che sono poste nelle vicinanze dei campi profughi, in entrata e uscita.

Stato di allerta di Israele nel confine con il Libano

Nel frattempo, le forze israeliane hanno aumentato l’allerta nei territori confinanti con il Libano, a cominciare dall’Alta Galilea che è stata per buona parte chiusa al traffico. Da quando è iniziata la guerra sono stati circa 80 mila i residenti di quest’area a dover lasciare le proprie abitazioni e non vi potranno fare ritorno fino a quando gli Hezbollah non verranno allontanati dai confini.