Proseguono gli scontri fra Israele e Hamas, nonostante lo stop invocato dall’Onu, dal Papa e da tanti Paesi. A sostenere invece ancora la causa è l’America, sebbene ci siano delle discussioni fra Biden e Netanyahu e nonostante i rispettivi Paesi dei due leader siano sempre più isolati a livello internazionale.

Cronaca della guerra fra Hamas e Israele

Prosegue la guerra fra Hamas e Israele. Che sia di politica o religione o qualsiasi altro motivo vero dietro a quelli millantati dalle due fazioni, si tratta di un genocidio che molti hanno interesse a continuare, ma di più sono coloro che vogliono fermarla.

Fra questi l’Onu con un’Assemblea generale in cui ci sono stati 153 voti a favore, 10 contrari e 23 astenuti.

La stessa Russia – che come sappiamo ha dato vita a un altro conflitto – ha chiesto l’intervento dell’Onu. Intanto il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen non è per nulla intenzionato a fermarsi: “Continueremo ad attaccare l’esercito di Hamas anche senza il sostegno internazionale. Fermare il fuoco ora sarebbe un regalo ai terroristi di Hamas, che tornerebbero così a minacciare i residenti in Israele”.

Il bilancio a Gaza intanto fa paura: oltre 18mila morti.

Gli aggiornamenti sulla guerra fra Hamas e Israele

Le notizie di oggi non sono buone, anzi l’odio fra le due fazioni cresce sempre di più nel reclamare il territorio.

In queste ore l’esercito israeliano sta pompando acqua di mare nei tunnel di Hamas, per distruggere l’infrastruttura fondamentale per l’esercito avversario.

Continuano i bombardamenti, le vittime innocenti comi i bambini ma anche le accuse qui in Italia, dove la Meloni ha accusato il governo Conte di aver venduto le armi a Israele.

Intanto proseguono anche gli attacchi alle postazioni dell’esercito siriano, precisamente sono 4 i proiettili sganciati.