Ritrovato Navalny, si trova in una colonia penale in Siberia

Alexey Navalny è stato localizzato in una colonia penale in Siberia conosciuta come "Polar Wolf"

L’11 dicembre gli avvocati di Navalny avevano dichiarato di aver perso i contatti con lui. Fino ad allora era stato detenuto in una colonia penale a circa 240 km a est di Mosca.

“Abbiamo trovato Alexey“, ha scritto la sua portavoce Kira Yarmysh su X. “Ora si trova nell’IK-3 nell’insediamento di Kharp, nel distretto autonomo di Yamal-Nenets“. Lunedì l’avvocato gli ha fatto visita in carcere, confermando che le condizioni di salute sono buone. Prima della scomparsa, il suo team aveva dichiarato in tribunale che si trovava in pessimo stato, dal momento che era stato “privato del cibo” e “tenuto in una cella di punizione senza ventilazione“.

La “Polar Wolf”

Ivan Zhdanov, direttore della fondazione anti-corruzione di Navalny, ha dichiarato che la colonia penale IK-3 di Kharp dove è ora detenuto, nota come Polar Wolf, è “una delle colonie più settentrionali e remote“.

In un post su X ha spiegato “Le condizioni sono dure, con un regime speciale nella zona del permafrost. È molto difficile arrivarci e non ci sono sistemi di consegna delle lettere“. Kharp si trova a oltre 3mila km da Mosca.

La detenzione

Ad agosto Navalny era stato condannato a 19 anni di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver creato una comunità estremista, di aver finanziato attività estremiste e di numerosi altri reati. Stava già scontando una condanna a 11 anni e mezzo in una struttura di massima sicurezza per frode e altre accuse, che il dissidente ha sempre negato. Il 47enne russo ha rappresentato una delle più gravi minacce alla legittimità di Vladimir Putin durante il suo governo, usando il proprio blog e i social media per denunciare la presunta corruzione del Cremlino e organizzando proteste antigovernative. Nel 2020, era stato avvelenato con il Novichok, un agente nervino dell’era sovietica, e trasportato in aereo dalla città siberiana di Omsk a un ospedale di Berlino, dove è arrivato in stato comatoso.