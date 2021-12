Lidl, a Natale oltre 200mila euro in beneficenza

Roma, 16 dic. – (Adnkronos) – Lidl Italia, catena di supermercati leader nella Gdo con oltre 680 punti vendita nel Paese, ha rinnovato anche quest’anno la propria vicinanza al territorio, devolvendo in beneficenza a enti e associazioni caritative più di 200.000 euro in occasione delle festività natalizie.

L’iniziativa, che già lo scorso anno aveva raggiunto ottimi risultati, ha quindi permesso agli oltre 18.500 collaboratori dell’azienda di scegliere in prima persona le associazioni a cui destinare le donazioni, attraverso una selezione di realtà attive su tutto il territorio nazionale impegnate sul fronte della ricerca medica e della solidarietà sociale.

“Questa iniziativa di solidarietà rientra in un più ampio piano di responsabilità sociale di impresa – dichiara Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia – Crediamo, infatti, fermamente che le aziende abbiano un grande ruolo nei confronti della comunità in cui operano.

È per questo che, anche quest’anno, vogliamo offrire un contributo concreto agli enti e alle associazioni che ogni giorno mettono il proprio impegno al servizio di coloro che ne hanno bisogno, per cercare di donare loro un domani migliore. Scegliendo le associazioni a cui destineremo le nostre donazioni, i collaboratori hanno partecipato ad un vero e proprio lavoro di squadra, in linea con lo spirito di engagement che da sempre promuoviamo e che contraddistingue la nostra filosofia".

Inoltre, l’Insegna ha scelto di sostenere in occasione delle festività natalizie un partner con cui collabora da anni: la Fondazione Banco Alimentare Onlus, con la quale Lidl Italia ha avviato nel 2018 il progetto per il recupero delle eccedenze “Oltre il carrello – Lidl contro lo spreco”. Questo programma, in continua espansione, ha portato fino a oggi al recupero e alla donazione di oltre 19mila tonnellate di cibo, ossia più di 38 milioni di pasti.