Cos'è successo a Chiara Ferragni? La fashion blogger si è mostrata ai fan mentre piangeva per strada, e ha spiegato i motivi delle sue lacrime.

Chiara Ferragni ha rivelato ai fan attraverso le sue stories di avere gli occhi gonfi a causa delle lacrime: la fashion blogger si sarebbe commossa per un motivo ben preciso, e ovviamente non ha mancato di spiegarlo alla sua platea online.

Chiara Ferragni in lacrime: i motivi

La fashion blogger più famosa d’Italia, Chiara Ferragni, ha rivelato ai fan che si sarebbe commossa vedendo il film di Francesco Amato 18 regali, con Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli. Riprendendosi per strada durante una sua story, la Ferragni ha rivelato di aver pianto per tutto il film e di averlo trovato uno spettacolo bellissimo.

Non è la prima volta che la fashion blogger rende partecipi i suoi fan della sua commozione per qualcosa: di recente aveva rivelato attraverso un drammatico post su Instagram di aver perso due suoi cari fan, i quali stavano combattendo la loro dura battaglia contro delle gravi malattia. Anche in quel caso la fashion influencer si era mostrata in lacrime, e in tanti tra i fan si erano stretti attorno a lei con parole d’affetto e di solidarietà per il suo dolore. Per fortuna questa volta le sue lacrime sarebbero solo per la commozione suscitata da un film, e non sarebbe successo nulla di grave nella sua vita privata. Lei e Fedez al momento sono a Milano dove tra impegni di lavoro e familiari continuano a godersi il loro piccolo Leone, che a Marzo compierà 2 anni.

La coppia è estremamente legata al bambino, e su Instagram non mancano mai foto o stories che li ritraggano assieme al piccolo Leone Lucia Ferragni.