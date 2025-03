Nuovo incontro per Fedez e Taylor Mega a Milano. Si alimentano le indiscrezioni, ma qual è la verità dietro la loro vicinanza in discoteca?

Il gossip su Fedez e Taylor Mega è tornato a far parlare dei due personaggi. Sabato sera, i due sono stati visti insieme in discoteca a Milano. Un incontro casuale? O qualcosa di più? E la domanda che molti si pongono.

Fedez e Taylor Mega in discoteca: un incontro casuale o un riavvicinamento?

Le immagini non mentono. Fedez e Taylor Mega, sorridenti e divertiti, ballano insieme in un locale. Ma niente baci, niente abbracci. Nonostante ciò, la loro vicinanza è evidente. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha postato il tutto su Instagram, immagini che fanno immaginare ai fan un possibile riotrno di fiamma. E già, perché non è la prima volta che i due finiscono sotto i riflettori. In passato, Taylor aveva raccontato di aver avuto un flirt con Fedez durante il matrimonio di lui con Chiara. Fedez però non ha mai confermato .

Fedez e Taylor Mega: incontro in discoteca e le nuove indiscrezioni

E ora? Questo incontro riaccende tutte le domande rimaste in sospeso.

Ma c’è di più. Fedez, nel video, si mostra sotto una luce totalmente diversa. “Milano, c’è più gente nel privé che in pista”, urla al microfono, scatenato, mentre la folla lo acclama. Un Fedez spensierato, lontano dal suo atteggiamento serio visto in tv. Come riportano molti giornali fra cui anche libero sembra quasi un’altra persona rispetto a quello che abbiamo visto nei suoi interventi a Che Tempo Che Fa o al Festival di Sanremo, dove sembrava più fragile. A fare notare questa contraddizione ci pensa la Selvaggia Lucarelli, che mette in evidenza come il rapper cambi atteggiamento a seconda del contesto. Fragile e serio davanti alle telecamere, ma spensierato nelle serate mondane. Questo comportamento non passa inosservato.

Nel frattempo, Chiara Ferragni sembra essere concentrata su altro. Ultimamente, si parla di un possibile legame con Lorenzo Tronchetti Provera, giovane erede della famiglia Pirelli. Ma Chiara non ha mai parlato pubblicamente della sua vita sentimentale post-separazione. Eppure, i segnali sono chiari, e parlano di un percorso diverso.