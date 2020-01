Dal teatro al piccolo schermo: Giorgio Lupano è un noto attore italiano e ha capito che il suo sogno sarebbe stato quello di recitare a soli 16 anni.

Classe 1969 e originario di Torino, Giorgio Lupano è un attore conosciuto soprattutto per i suoi ruoli in alcune fiction italiane, una su tutte Il Paradiso delle Signore in cui ha vestito i panni di Luciano Cattaneo.

Giorgio Lupano chi è

Dopo una lunga gavetta teatrale e cinematografica, nei primi anni 2000 Giorgio Lupano approda al piccolo schermo: nel 2005 recita nella miniserie Regina Dei Fiori e nel 2007 in R.I.S 4 – Delitti imperfetti. Il suo amore per il cinema non s’interrompe e così, nel 2009, prende parte a La papessa, di Sönke Wortmann e a The International, regia di Tom Tykwer (2009).

Da sempre molto riservato per quanto riguarda la propria vita privata, Giorgio Lupano non ha mai confessato apertamente se al suo fianco ci sia una fidanzata o meno.

Quel che è certo è che l’attore non risulta avere figli e probabilmente sarebbe single. Per un certo periodo si è vociferata una sua possibile liaison con la collega Erica Banchi, voce presto smentita dallo stesso Lupano. L’attore ha rivelato che a 16 anni avrebbe capito di voler fare l’attore e che i suoi genitori avrebbero appoggiato la sua scelta. Inoltre in passato avrebbe studiato a la facoltà di Scienze Naturali, ma si sarebbe ritirato prima della laurea perché il lavoro e lo studio da attore gli avrebbero portato via molto del suo tempo. Pur nascendo come attore di teatro Giorgio Lupano ha affermato di apprezzare sia il suo lavoro sul set cinematografico, sia su quello televisivo sia quello sul palcoscenico teatrale.

Sui social l’attore condivide molte delle sue passioni con i suoi fan: una su tutte l’arte.