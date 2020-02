Mr Big di Sex and City, alias Chris Noth, è diventato di nuovo papà a 65 anni: l'annuncio del popolare attore sui social network

Seconda cicogna per Chris Noth, il popolare Mr Big di Sex and The City. L’attore è infatti diventato di nuovo papà all’età di 65 anni, come da lui stesso orgogliosamente annunciato sui social. Si tratta nello specifico del suo secondogenito, nato dall’attuale moglie Tara Wilson, attrice canadese di 37 anni.

Chris Noth, di nuovo papà

All’età di 65 anni Chris Noth può dunque godersi di nuovo la gioia della paternità. Anche stavolta si tratta di un bel maschietto, che i suoi genitori hanno deciso di chiamare Keats. L’attore stesso lo ha presentato a tutti i fan a mezzo social, pubblicando la foto del neonato su Instagram, affiancata da una frase dolcissima. “Dal cielo arriva il nostro secondo figlio Keats! Una bella cosa è una gioia per sempre”.

Lo scatto ha subito fatto il giro del web, conquistando moltissimi commenti da parte di fan e colleghi Vip americani. Anche Kirtsin Davis, la Charlotte di Sex and City, per anni collega dell’attore, ha fatto le sue sentite congratulazioni alla coppia. L’annuncio della gravidanza era stato reso noto lo scorso settembre sempre sul web. In quell’occasione Chris aveva lasciato intendere che suo figlio Orion sarebbe presto diventato un fratello maggiore.





Orion Christopher è difatti il primo figlio della coppia, nato nel 2008, quando Chris e Tara non erano ancora sposati. Il loro matrimonio è stato celebrato nel 2012, dopo una relazione piuttosto burrascosa. Dopo aver davvero rischiato di perdere la sua dolce metà, l’attore capì di non poter restare lontano dalla donna, chiedendole di stare al suo fianco per tutta la vita.