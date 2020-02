Mikaela Spielberg, figlia di Steven Spielberg, ha dichiarato di voler di diventare un'attrice a luci rosse: le parole della donna

Il grande regista Steven Spielberg ha una bellissima figlia adottiva che si chiama Mikaela e ha 23 anni. Poche ora fa, durante un’intervista al “Sun”, la giovane ha però fatto delle dichiarazioni quanto meno inaspettate. La ragazza ha infatti svelato di voler divenire un’attrice a luci rosse dopo aver autoprodotto in proprio dei video hard.

Steven Spielberg: la figlia diventa hard

“Mi sono stancata di non riuscire a capitalizzare sul mio corpo. Onestamente mi sono anche stufata di sentirmi dire di odiare il mio corpo. Non voglio più lavorare ogni giorno senza soddisfare la mia anima. Ho voglia di fare questo tipo di lavoro perché così posso ‘soddisfare’ altre persone. Mi sento bene perché questo non mi fa sentire violata”. Mikaela Spielberg, che da anni soffre di diversi disturbi mentali e combatte contro l’alcolismo, ha raccontato come sia il padre adottivo sia sua moglie Kate Capshaw non siano rimasti per nulla sconvolti dalla sua decisione.

La giovane sostiene che tutto quello che è stato pubblicato sui social è sicuro e consensuale. L’obiettivo di Mikaela è dunque quello di poter guadagnare abbastanza senza più essere un peso per i suoi genitori. Sugar Star, questo il suo nome d’arte, è pertanto ora in attesa della licenza di pornoattrice per poter iniziare a lavorare nel Tennessee. La 23enne, come detto, ha già fatto girare in rete alcuni video amatoriali su PornHub. Tali filmati sono però stati cancellati, proprio in vista della sua decisione di passare al settore professionale.