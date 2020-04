Tra successi e cadute, la vita di Fernanda Lessa è stata davvero movimentata: l'ex gieffina ha anche raccontato del suo amore per una donna

Nella prossima puntata di “Seconda Vita” condotta da Gabriele Parpiglia su Real Time, avremo modo di vedere un’interessante intervista di Fernanda Lessa. L’ex gieffina è infatti tornata a parlare della sua vita, vissuta sempre al massimo tra vette di successo e rovinose cadute spesso incontrollabili. La droga e l’alcol sono state del resto per lei una costante, come la modella brasiliana ha più volte ammesso pubblicamente, anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

“Nella mia vita ho provato di tutto per anni. Spendevo anche 1000 euro al giorno per farmi di cocaina“, ha rivelato suo malgrado Fernanda Lessa. La dipendenza dalle sostanze stupefacenti sarebbe del resto cominciata per lei quando era ancora molto giovane. Negli anni d’oro della sua carriera, quest’abitudine è purtroppo diventata sempre più radicata.

Lei stessa smise di farsi del male solo quando scoprì di essere rimasta incinta.

Fernanda Lessa a nudo

Nel corso dell’intervista, Fernanda Lessa ha anche affrontato il tema dell’amore, ammettendo di aver amato in passato una donna famosa. Decise poi di lasciarla quando venne a sapere la sua vera età, ossia che era ancora minorenne.





Nel mentre, come è facile immaginare, moltissime sono state le proposte romantiche ricevute dalla splendida showgirl negli anni. Alcune di esse furono rimesse direttamente al mittente, pur se provenienti da personaggi molto noti a livello internazionale. “Gli eccessi e i soldi mi hanno portata a Hollywood, ma ho rifiutato le avance di George Clooney e Matt Dillon”. In Italia, invece, Fernanda ebbe una storia con Bobo Vieri, oggi sposato con l’ex velina Costanza Caracciolo, dalla quale ha avuto due bambine.