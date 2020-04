Fernanda Lessa ha confessato che Adriana Volpe, prima di lasciare il GF Vip, sarebbe stata davvero male.

Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Fernanda Lessa si è tolta qualche “sassolino nella scarpa” nei confronti degli altri concorrenti e ha rivelato un dettaglio su Adriana Volpe che finora era rimasto top secret.

Fernanda Lessa: la confessione su Adriana

Fernanda Lessa è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip e ha dichiarato che non ne sentirebbe affatto la mancanza. L’ex concorrente in particolare avrebbe avuto da ridire su alcuni dei suoi colleghi d’avventura: “Sossio Aruba no comment. Si è rasato in cucina, vi sembra normale? E poi Andrea Denver, Aristide Malnati, Paola… tutti abili giocatori. Direi: inutili. Posso vivere senza”, ha dichiarato la modella con un commento al vetriolo.

Per quanto riguarda invece Adriana Volpe – una delle poche persone con cui aveva legato all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini – Fernanda Lessa ha rivelato un aneddoto sulle ultime settimane trascorse dalla showgirl all’interno della casa, lasciata poi improvvisamente a causa della malattia del suocero (scomparso per complicazioni insorte a causa del Coronavirus).





“Adriana ha resistito due settimane con un peso nel cuore letale.

In bagno piangeva e vomitava, io ero accanto a lei muta”, ha dichiarato Fernanda Lessa. La conduttrice è uscita anticipatamente dalla Casa del Grande Fratello Vip per “motivi familiari” e solo poche ore dopo dal suo abbandono è arrivata la conferma che suo suocero, Ernesto Parli, fosse morto dopo aver contratto la malattia.