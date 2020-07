Lorella Cuccarini, foto con la figlia Chiara: somiglianza incredibile

Lorella Cuccarini ha pubblicato una foto con la figlia Chiara su Instagram. Le due si somigliano moltissimo.

Lorella Cuccarini, che potrebbe restare in Rai, ha condiviso su Instagram una foto con la figlia Chiara e i fan hanno notato subito l’incredibile somiglianza. La showgirl più amata di sempre ha deciso di mostrare i suoi figli sui social network.

La foto pubblicata ritrae solo lei e Chiara, che è bellissima proprio come è sempre stata la sua mamma. Le due donne sono incredibilmente somiglianti ed è il primo dettaglio che è apparso agli occhi di tutti i follower della conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram È o non è una fotografa promettente @chiara_capitta? L’estate è ufficialmente iniziata☀️ Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini) in data: 1 Lug 2020 alle ore 9:31 PDT

Lorella Cuccarini e la figlia Chiara

Lorella Cuccarini, che è stata mandata via da La Vita in Diretta, è molto attiva sul suo profilo Instagram e adora condividere foto e storie con i suoi follower, per raccontare loro cosa succede nella sua vita privata. In questo modo è riuscita a creare un legame più reale con tutte le persone che la seguono da sempre e che ormai le vogliono davvero bene. La showgirl è sposata dal 2001 con Silvio Testi e i due hanno avuto quattro figli: Sara, nata nel 1994, Giovanna, nata nel 1996 e i due gemelli Chiara e Giorgio nel 2000.





La figlia Chiara, oltre ad essere incredibilmente somigliante alla mamma, è una campionessa di calcio femminile. I fan sono rimasti davvero senza parole e hanno fatto notare che la Cuccarini alla sua età era esattamente uguale a lei. Molti hanno chiesto se si tratta di un fotomontaggio e se è davvero sua figlia.

I complimenti ovviamente sono stati tantissimi, vista la loro bellezza e il loro meravigliosi sorrisi. Le due donne si godono il tempo insieme, finalmente lontane dal lockdown.