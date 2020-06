Alberto Matano ha risposto a modo suo, tramite social, alle accuse della collega Lorella Cuccarini

L’ultima puntata de La vita in diretta si è chiusa con un evidente gelo in studio tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Proprio il conduttore, tramite social, ha risposto a suo modo alle accuse della collega.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Ha destato scompiglio la lettera scritta da Lorella Cuccarini e poi diffusa da Leggo, attraverso la quale la conduttrice afferma: “C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro. Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente. Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi. So che tutto questo non devo certo ricordarlo a voi che eravate qui.

E se si volesse cercare il perché di tutto questo, non sarebbe certo necessario rivolgersi alla Bruzzone. Ora la missione è compiuta e saluto il programma”.

Un chiaro riferimento a Matano, pur non essendo mai stato nominato. Il gelo tra i due nel corso dell’ultima puntata, però, è stato evidente, con il giornalista che scompare dall’inquadratura durante i saluti finali della Cuccarini. Quest’ultima ha affermato: “Vorrei dire grazie di cuore a questo studio, a questa macchina, tutte le persone che hanno lavorato in un anno così difficile.

Grazie per il coraggio perché i primi giorni di questa pandemia ci guardavamo negli occhi e c’era la paura. Grazie a voi a casa, avete premiato questo programma. Non so dove, non so quando, ci ritroveremo, è stato un privilegio fare servizio pubblico ed essere al vostro fianco ogni giorno in un anno difficile”.

Visualizza questo post su Instagram Grazie a tutti! ❤️ @vitaindiretta Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano) in data: 26 Giu 2020 alle ore 10:42 PDT

La Vita in Diretta, quindi, chiude, lasciando spazio alla versione estiva con al timone Andrea Delogu e Marcello Masi. Nessuna lite in studio, tra i due conduttori, con Matano che però ha poco dopo risposto su Instagram postando uno scatto con il gruppo di lavoro della trasmissione. Assente Lorella Cuccarini.