Un documento firmato da 15 donne per difendere Matano dall'accusa di essere maschilista.

Con una lettera – che si potrebbe ribattezzare della discordia – Lorella Cuccarini ha annunciato il suo addio alla conduzione de ‘La Vita in Diretta’. Un’esperienza professionale condivisa con Alberto Matano che, però, nel messaggio della conduttrice viene definito come ‘egocentrico e maschilista’.

Accuse gravissime che hanno fatto chiudere con amarezza una stagione tutt’altro che semplice per ‘La Vita in Diretta’.

Lorella Cuccarini, fan del politico che portava sul palco la bambola gonfiabile dicendo che era la Boldrini, ci fa sapere che Matano è maschilista. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) June 26, 2020



Durante l’ultima puntata del programma di RaiUno, del resto, gli attimi finali sono stati alquanto concitati. Matano – come segnalato anche sui social network – non ha atteso la messa in onda della pubblicità, ma ha lasciato lo studio in diretta Tv.

Le accuse di maschilismo nei confronti del conduttore hanno sorpreso tutti. Anche chi il baraccone de La Vita in Diretta lo manda avanti, come 15 donne dello staff che hanno scritto una lettera aperta nei confronti di Lorella Cuccarini per difendere Matano.

Matano maschilista?

Il messaggio, a difesa di Alberto Matano, è stato pubblicato in anteprima da Leggo.

Nel testo integrale si fa riferimento al comportamento del conduttore che non ha mai dato segni di maschilismo: “Cara Lorella dopo aver letto la tua mail – viene riportato nel documento dello staff de La Vita in Diretta -, arrivata a ridosso dell’ultima puntata del programma, abbiamo provato smarrimento e incredulità per le tue parole. Abbiamo trascorso mesi durissimi e difficili in cui abbiamo lavorato insieme, con te e con Alberto, con impegno e dedizione, per gli stessi obiettivi e non ci aspettavamo una conclusione come questa”.

Solidarietà a Lorella Cuccarini ingiustamente rimossa dalla conduzione de La Vita in Diretta perché è una mamma di famiglia di idee cattoliche. Fatta fuori da Raiuno che ormai vuole solo conduttori maschi gay: Matano, Diaco, Convertini. Rocco Casalino e Vincenzo Spadafora vincono — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) June 26, 2020



Lo staff del programma di RaiUno evidenzia come: “Fare finta di niente sarebbe la soluzione più semplice ma sentiamo il bisogno di dover dire la nostra, da donne. Abbiamo lavorato per tutta la stagione invernale in questo programma e siamo sorprese e amareggiate e stentiamo ancora a credere alle accuse di maschilismo rivolte ad Alberto”.





Il lavoro con Matano – secondo le firmatarie del documento – è stato ottimo tant’è che si evidenzia come: “La nostra esperienza di lavoro con lui è stata caratterizzata da rispetto e riconoscimento professionale. Da grande giornalista, Alberto ha saputo valorizzare ognuno di noi nel proprio ruolo, con passione generosità e intelligenza, avendo sempre come obiettivo la qualità del programma”.

A sostegno di Matano si sono esposte le seguenti lavoratrici: Maria Graziano, Maria Teresa di Furia, Elena Martelli, Ilenia Petracalvina, Shaila Risolo, Raffaella Longobardi, Lucia Loffredo, Lucilla Masucci, Simona Giampaoli, Sonia Petruso, Erika Tuccino, Mara Pannone, Sara Verta, Donatella Cupertino.