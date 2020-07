Secondo le ultime voci di corridoio, Belen avrebbe scoperto il presunto tradimento di Stefano e Alessia per caso sul tablet del marito

È di pochi giorni fa la bomba relativa al presunto flirt di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi, che sta spopolando in rete tra ufficialità e smentite. A stretto giro, proprio in queste ore sono emersi nuovi dettagli su come Belen avrebbe scoperto il tradimento tramite l’iPad dell’ex marito.

Da quanto si legge online, durante il lockdown la showgirl argentina stava giocando con Santiago con il dispositivo del ballerino, quando avrebbe visto arrivare in diretta i messaggi Whatsapp che Alessia mandava al compagno.

Belen: come avrebbe scoperto il tradimento

I messaggi sarebbero stati del resto inequivocabili, tanto da portare la modella sudamericana a decidere di troncare la loro relazione. Da quel momento, infatti, i due si sono allontanati, l’uno andando a Napoli e l’altra restando a Milano con il figlio.

Come replicheranno ora Alessia e Stefano alle ultime indiscrezioni? Solo pochissimi giorni fa era del resto emerso lo scoop lanciato dal settimanale “Chi” relativamente al nuovo flirt di Belen con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. La nuova coppia era stata beccata in barca al largo di Capri mentre si scambiava focose effusioni, mentre anche il De Martino si trovava da quelle parti in dolce compagnia della bella Mariana Rodriguez. L’estate caliente della coppia di bellissimi è pertanto destinata a continuare…