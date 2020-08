Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina c'è la possibilità che tutto torni come prima? Le novità sulla coppia "scoppiata"

Se per Diletta Leotta è una tematica troppo delicata per banalizzarla sui social, la sua love story con Daniele Scardina sta attraversando un periodo non propriamente roseo. La cronaca rosa si dice infatti certa che tra i due ci sia una battuta d’arresto, tanto che il pugile avrebbe deciso di volare in Sardegna per tentare forse di ricucire lo strappo.

La giornalista sportiva si trova nella splendida isola da alcuni giorni, alloggiando in una spettacolare villa insieme ad alcune amiche.

Stando alle indiscrezioni divulgate in rete, pare tuttavia che la presentatrice sicula non voglia precisamente incontrare l’ex… Chissà dunque se le acque cristalline sarde faranno riesplodere la scintilla nella padrona di casa di Dazn…

o al contrario se lei e l’atleta decreteranno del tutto il loro addio.

Nelle ultime sono peraltro trapelate altre indiscrezioni sulle cause che avrebbero dato il via alla crisi. All’origine della burrasca paiono infatti esserci le troppe assenze di Diletta Leotta, costantemente impegnata nel lavoro così come negli eventi mondani, riservando pertanto poco tempo al partner.

