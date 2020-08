Diletta Leotta ha per la prima volta preso parola in merito alla sua presunta rottura con Daniele Scardina.

Diletta Leotta e il fidanzato Daniele Scardina hanno diradato sempre di più le loro apparizioni insieme sui social e infatti si è sparsa presto la voce che tra i due la storia d’amore fosse naufragata. Per la prima volta a prendere la parola in merito alla questione è stata la stessa Leotta.

Diletta Leotta: le prime parole su Scardina

Mentre sui social aumentano i rumor riguardanti la presunta rottura tra Diletta Leotta e Daniele Scardina (avvalorati dal fatto che la conduttrice è partita da sola per la Sicilia mentre lui era a Ibiza con degli amici), sarebbe stata la stessa conduttrice a confessare che quella col pugile per lei “sarebbe una storia troppo importante” e che confessarsi sui social a tal proposito significherebbe “banalizzarla”.





“Non basterebbero sei pagine a raccontare il nostro rapporto”, ha confessato la Leotta, senza però aggiungere alcunché a proposito della crisi col pugile o sulla loro presunta rottura. Per il momento neanche lui si è espresso sulla questione e dopo i rumor a proposito del suo presunto tradimento ha solo commentato con un sarcastico “bla, bla, bla” via social, proprio in riferimento alle falsità che starebbero fioccando su di lui.

King Toretto e la bella conduttrice avevano trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus e in molti si sono convinti che quella tra i due potesse presto diventare una storia seria (col precedente fidanzato, Matteo Mammì, sembra che la Leotta stesse progettando le nozze). I due parleranno mai di cosa sia realmente successo tra loro? Per il momento, sui social, tutto tace.