Ludovica Valli è incinta: il tenero annuncio via social

Ludovica Valli e il suo fidanzato Gianmaria hanno annunciato con un video via social di essere in attesa del loro primo figlio.

La sorella minore di Beatrice Valli, Ludovica Valli, ha annunciato via social insieme al suo fidanzato, Gianmaria, di essere in attesa del primo bebè. Il tenero annuncio della giovane coppia ha commosso fan, amici e colleghi.

Ludovica Valli è incinta: l’annuncio

Con un tenero video via social Ludovica Valli ha rivelato di essere in attesa del suo primo bebè. L’ex volto di Uomini e Donne non ha svelato se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia, ma a giudicare dal suo pancione sembra che il bebè possa nascere nei primi mesi del 2021. Lei e il suo compagno, Gianmaria, hanno realizzato un romantico video sulla spiaggia (probabilmente a Ibiza, dove lui continua a recarsi per motivi di lavoro).

“Realizzo uno dei miei sogni più grandi con il mio amore grande accanto a me sempre, (…) un amore vero e un cuore in più che batte dentro di se, ti aspettiamo anima mia”, ha scritto Ludovica Valli nella didascalia al video, mostrando per la prima volta il suo pancione. In tanti, tra fan, amici e colleghi, hanno fatto i loro auguri alla coppia per il loro tenero annuncio. I due stanno insieme da circa un anno, ma il loro sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine.

A maggio Ludovica Valli era diventata zia per la quinta volta: sua sorella Beatrice ha infatti partorito la piccola Azzurra.

Oltre a Ludovica e Beatrice anche la terza sorella, Eleonora Valli, è già mamma di due splendidi bebè.