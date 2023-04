Lo sfogo di Ludovica Valli, mamma per la seconda volta

Ludovica Valli, mamma bis, racconta in uno sfogo di sentirsi in colpa per la primogenita temendo di non dedicarle tempo a sufficienza

Ludovica Valli è da poco diventata mamma per la seconda volta del piccolo Otto e già ha i sensi di colpa perché ha paura di non dedicare abbastanza tempo ad Anastasia, figlia primogenita

Lo sfogo sui social di Ludovica Valli

L’influencer ha chiesto un parere alle sue follower che sono state nella sua stessa situazione come fare a sentirsi “mamme giuste per i propri figli“. La preoccupazione più grande per Ludovica Valli è quella di trascurare la sua bimba primogenita Anastasia.

Nonostante la giovane madre passi molto tempo con la sua bambina sente sempre di non dedicargliene abbastanza e ha il timore di non essere per lei una buona madre.

I dubbi dell’influencer

In una storia su Instagram Ludovica ha scritto: “Anche se passo tanto tempo con lei sembra sempre che non gliene dedico abbastanza” e ha poi continuato: “Fare la mamma è davvero la cosa più difficile del mondo. Non voglio essere perfetta, vorrei solo poter essere giusta per i miei figli“. Per questo motivo ha chiesto alle sue follower come fare la cosa giusta per essere una buona madre.

Le preoccupazioni della neo mamma

Quando il piccolo Otto Edoardo è venuto al mondo nello scorso febbraio, Ludovica e il suo compagno Gianmaria Di Gregorio sono stati messi a dura prova. I due genitori, infatti, si sono chiesti: “Non capiamo perché piange continuamente. A me piange il cuore perché significa che qualcosa non va“. Anche in quell’occasione l’influencer si era sfogata su Instagram chiedendo alle altre mamme che la seguono cosa c’era che non andava. Le donne hanno subito tranquillizzato la neo mamma spiegando che potevano essere coliche o dolori tipici dei neonati o comunque qualcosa che poteva essere risolto facilmente.