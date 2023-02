Ludovica Valli in lacrime dopo il parto: "Sto bene, ma ho paura"

Ludovica Valli ha scritto un posto sui social che non ha mancato di allarmare i suoi fan a poche ore dalla nascita di suo figlio, Otto Edoardo.

Ludovica Valli: le lacrime sui social

Ludovica Valli ha dato alla luce il suo secondo bambino, Otto Edoardo, ma sui social non ha potuto fare a meno di nascondere in queste ore la preoccupazione che l’avrebbe portata a non trattenere più le sue lacrime. L’influencer non ha svelato i motivi dei suoi sentimenti, ma ha scritto via social:

“È stato tutto così veloce e davvero straordinario che ancora faccio fatica a realizzare, soprattutto perché Otto Edoardo come Anastasia è arrivato nella nostra vita dopo che la nostra famiglia (io e Gianmaria) avevamo subito segni/ferite indelebili, ecco perchè ora piango…sono così grata alla vita di avere la possibilità di abbracciare i miei figli ogni volta che lo desidero.

Ci si rende davvero conto che tutto il resto non conta niente. Sto bene, ho solo un po’ paura. Vi racconterò tutto molto presto”.

In tanti credono che l’influencer abbia fatto riferimento forse a una frattura avvenuta tra lei, Gianmaria e i loro familiari, ma al momento sulla questione non vi sono conferme. Da tempo si vocifera che tra Ludovica e le sue sorelle, Beatrice e Eleonora, i rapporti non siano dei migliori.

Le tre non hanno mai smentito le indiscrezioni in merito e in tanti, tra i loro fan, sono in attesa di saperne di più.