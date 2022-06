L’importanza dei set procedurali in sala operatoria

Uno dei principali fattori che rendono una sala operatoria estremamente efficiente è la strumentazione chirurgica, un elemento in grado di massimizzare il risultato finale degli interventi in sala operatoria.

I set procedurali in sala operatoria permettono di ridurre le tempistiche e ottimizzare il lavoro dell’equipe medica, se disposti nel modo corretto e realizzati con materiali innovativi. Per questo motivo sono sempre di più le strutture ospedaliere e le cliniche che scelgono di adottare i set procedurali personalizzati per la preparazione delle sale operatorie.

La personalizzazione dei set procedurali per la sala operatoria ha lo scopo di includere tutti i principali dispositivi monouso necessari per lo svolgimento di una specifica procedura chirurgica.

Strumenti sala operatoria: i set procedurali personalizzati

L’azienda Mölnlycke ha ideato soluzioni all-in-one che contengono strumenti per sala operatoria adatti a specifiche esigenze mediche, già pronti all’uso e in versione monouso, garantendo rapidità, efficienza, innovazione e sicurezza.

Mölnlycke è un’azienda leader nella realizzazione di soluzioni mediche innovative e i set procedurali personalizzati all-in-one rappresentano una vera e propria rivoluzione nel campo della chirurgia. I set procedurali possono essere personalizzati in base alla tipologia di intervento da svolgere in sala operatoria e al loro interno contengono strumenti monouso, teli e camici chirurgici monouso.

Un kit già pronto all’uso disponibile in un comodo packaging in grado di mantenere sterile ogni singolo strumento. Questa tecnica permette di risparmiare tempo in fase pre-intra-post operatoria.

I vantaggi della soluzione all-in-one

La confezione unica e sterile dei kit personalizzati permette di godere di un immediato risparmio sul numero di confezioni da smaltire una volta terminato l’intervento chirurgico e riduce le tempistiche per la preparazione della sala chirurgica: secondo i dati riportati dagli esperti, infatti, i set procedurali personalizzati di Mölnlycke permettono di ridurre il 40% del tempo in fase di preparazione delle procedure chirurgiche.

I set chirurgici personalizzati sono realizzati con il materiale in TNT, un materiale in grado di eliminare il rischio di contaminazione, garantendo una preparazione completamente asettica.

Ogni singolo confezionamento può essere aperto e utilizzato immediatamente da un unico operatore. Questo è possibile anche grazie alla disposizione a strati degli strumenti chirurgici, che permette di disporre immediatamente di tutti gli strumenti necessari in ordine di dimensione e di utilizzo, appositamente ideati per la tipologia di intervento da svolgere.

L’efficienza dei set personalizzati all-in-one è garantita dalla collaborazione con chirurghi professionisti che hanno permesso a Mölnlycke di massimizzare l’efficacia dei set procedurali all-in-one e di introdurre una disposizione funzionale con una sequenza che rispetta esattamente tutte le fasi progressive di un intervento chirurgico: dall’allestimento della sala e del paziente ai singoli passaggi della procedura da mettere in atto all’interno della sala operatoria.

