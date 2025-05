Scopri come i migranti stanno cambiando le loro strategie per entrare in Europa.

Il nuovo volto dell’immigrazione

Negli ultimi anni, il fenomeno dell’immigrazione ha assunto forme sempre più complesse e inaspettate. Tra queste, emerge la strategia dell'”avion patera”, un termine che descrive l’uso di voli commerciali da parte dei migranti per raggiungere l’Europa. Questo approccio, che si discosta nettamente dalle tradizionali traversate via mare, sta guadagnando popolarità grazie alla sua apparente sicurezza e ai costi relativamente contenuti.

Come funziona l’avion patera

Il meccanismo alla base di questa nuova pratica è piuttosto semplice. I migranti si organizzano in gruppi per acquistare biglietti aerei per lo stesso volo, spesso su compagnie low cost. Una volta in volo, uno di loro simula un malore, costringendo l’aereo a effettuare un atterraggio di emergenza in un paese dell’Unione Europea. Questo stratagemma consente ai migranti di scendere dall’aereo e tentare la fuga, entrando illegalmente nel territorio europeo.

Un’alternativa più sicura e conveniente

Rispetto ai pericolosi viaggi in mare attraverso il Mediterraneo, l’avion patera rappresenta un’alternativa più sicura. I costi, inoltre, sono spesso inferiori rispetto a quelli delle traversate via mare, rendendo questa opzione accessibile a un numero maggiore di migranti. L’ultimo episodio noto risale al 27 aprile, quando un gruppo di migranti ha messo in atto questa strategia, evidenziando come il fenomeno stia diventando sempre più comune.

Le implicazioni per l’Europa

Questo nuovo metodo di immigrazione solleva interrogativi significativi per le politiche europee. Le autorità devono affrontare una sfida complessa: come gestire l’arrivo di migranti che utilizzano vie aeree per entrare nel continente? La questione della sicurezza, insieme a quella dei diritti umani, diventa cruciale in questo contesto. È necessario un approccio coordinato tra i vari stati membri per affrontare il fenomeno in modo efficace e umano.