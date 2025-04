Le Regioni non utilizzano i fondi per il recupero delle liste d'attesa, il ministro Schillaci chiede un cambio di rotta.

Un problema persistente

Le liste d’attesa nel sistema sanitario italiano continuano a rappresentare una questione critica, nonostante l’approvazione di leggi destinate a smaltirle. A otto mesi dall’implementazione di tali normative, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha evidenziato che la causa principale di questo stallo non è da ricercarsi nella mancanza di fondi, ma piuttosto in una “volontà politica” delle Regioni. Secondo i dati forniti dal ministero, un quarto dei fondi assegnati per il recupero delle liste d’attesa, pari al 24%, risulta non utilizzato. Questo scenario solleva interrogativi sulla gestione e sull’efficacia delle politiche sanitarie regionali.

La necessità di un progetto nazionale

Francesco Vaia, ex direttore generale della Prevenzione sanitaria, ha sottolineato l’importanza di un approccio coordinato tra le istituzioni. In un contesto in cui la salute pubblica è al centro dell’attenzione, è fondamentale sviluppare un progetto nazionale che rilanci la sanità pubblica e migliori l’accessibilità ai servizi. Vaia ha messo in evidenza come la percezione di un “ricatto odioso” da parte dei cittadini, costretti a scegliere tra le lunghe attese del servizio pubblico e le opzioni più rapide offerte dal privato, possa minare la fiducia nel sistema sanitario. È quindi essenziale che le Regioni collaborino attivamente per affrontare questa problematica.

Le radici del problema

Il tema delle liste d’attesa non è nuovo e affonda le radici in una serie di problematiche strutturali che affliggono il sistema sanitario italiano. La carenza di personale, la gestione inefficiente delle risorse e le differenze regionali nella qualità dei servizi sono solo alcune delle sfide da affrontare. La situazione attuale richiede un’analisi approfondita e interventi mirati per garantire che i fondi disponibili vengano utilizzati in modo efficace. Solo attraverso un impegno congiunto e una pianificazione strategica sarà possibile ridurre le liste d’attesa e migliorare l’assistenza sanitaria per tutti i cittadini.