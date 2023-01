In Calabria e giusto nell’imminenza dei preparativi per il look della serara di addio al 2022 c’è stata una furiosa lite e botte dal parrucchiere per la tinta sbagliata.

Ma cosa è successo? Da quanto si apprende a Cosenza una tinta che doveva essere bionda è venuta fuori bianca e si è arrivati alle botte.

Botte dal parrucchiere per la tinta sbagliata

Premessa: i media locali non spiegano chi sia stato l’aggressore primario ma danno solo menzione di una donna che è dovuta ricorrere a cure ospedaliere dopo una presunta aggressione o risposta alla medesima; insomma, la faccenda è confusa e lo storico dell’episodio è solo quello per cui, come spiega QN, tutto sarebbe stato innescato da una tinta “bianca, e non bionda come richiesta dalla cliente di un noto coiffeur della città dei bruzi”.

Donna in ospedale e polizia sul posto

A quel punto, dopo un ipotizzabile momento di malumore in escalation, il racconto spiega che “dalle parole si è passati velocemente ai fatti. Anzi, ai cazzotti, se è vero come è vero che la donna è stata costretta a ricorrere alla cure dei sanitari”. Quali sanitari? Quelli in servizio al momento del fatto presso il pronto soccorso dell’ospedale cittadino dell’Annunziata. Da quanto si apprende pare che si sia reso necessario “anche l’intervento della Polizia locale che ha evitato che la scazzottata di fine anno degenerasse ulteriormente”.