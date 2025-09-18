Lite furiosa tra De Martino e la fidanzata: Caroline si alza e lo lascia solo al tavolo

Lite furiosa tra De Martino e la fidanzata: Caroline si alza e lo lascia solo...

Quello di Stefano de Martino è uno sguardo affranto, perso nel vuoto. Quando Caroline Tronelli prende su le sue cose ed esce dal ristorante, il conduttore Rai non cerca nemmeno di fermarla: i due hanno appena litigato pubblicamente e quello che avevano ordinato è rimasto sulla tavola, quasi intoccato.

E’ successo in un noto ristorante del centro della Capitale. I due erano entrati come una qualsiasi coppia, aspettandosi di cenare insieme in un posto tranquillo. Poco dopo l’arrivo dei piatti, qualche segreto avrà portato ad una furiosa discussione tra i due portando addirittura Caroline ad alzarsi da tavola e ad uscire dal locale, piantando in asso il giovane conduttore napoletano.

La scena che ha come protagonisti il 35enne Stefano de Martino e la nuova compagnia Caroline Tronelli, classe 2003, potrebbe essere in realtà abbastanza comune tra le coppie. Il caso però vuole che per de Martino non sia per niente un periodo gioioso e, un litigio come questo, sicuramente non sembra promettere nulla di buono.

A livello professionale e personale infatti, le cose non sembrano per niente essere rosee.

La sfida perennemente persa contro Gerry Scotti

Quotidianamente, il conduttore di Affari Tuoi deve gareggiare con La ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che puntualmente lo schiaccia sui dati Share. Per via di questi continui fallimenti, la tensione su Stefano De Martino, in studio come nelle retrovie degli uffici Rai, deve essere palpabile: soltanto ieri, mercoledì 17 settembre, durante l’apertura dei pacchi, nello studio di Affari Tuoi è casualmente partita la sigla de La ruota della fortuna.

Non si sa se De Martino fosse stato avvertito in precedenza del gesto. In ogni caso, la provocazione non sembra essere stata troppo gradita dal conduttore che però, molto professionalmente, ha deciso di nascondere tutto con grandi sorrisoni e risate. Quando in studio è partita la sigla del game-show di Canale5, dopo un breve attimo di gelo, ha prima abbracciato i concorrenti e poi alzato la cornetta. “Lei è un cretino” ha detto con tono ironico rivolto al Dottore, tra le risate dei concorrenti e del pubblico dal vivo.

I video intimi diffusi online

Allo stress professionale, si aggiunge anche quello causato dal gossip italiano. Negli ultimi mesi, Stefano De Martino è stato infatti più volte al centro di vari scandali mediatici che lo vedevano coinvolto tra due fiamme: la nuova compagna Caroline Tronelli e la vecchia – si fa per dire – moglie, Belen Rodriguez.

Le due donne non si possono proprio vedere e sembrerebbe che sia stata proprio Belen, indirettamente, a far scattare la lite tra la nuova coppia nel noto ristorante di Roma. Alcuni scandali che recentemente hanno coinvolto de Martino lo hanno infatti visto accusato di frequentarsi ancora con l’ex moglie, che cercherebbe costantemente. Le tensioni che hanno portato Caroline ad alzarsi dal tavolo potrebbero però riguardare anche i video intimi della coppia diffusi online, hackerati la scorsa estate dalle telecamere di videosorveglianza della casa della ragazza e diffusi poi in rete senza il loro consenso.

Quel che è certo è che la furiosa lite che la giovane coppia ha avuto davanti a tutti non ha fatto altro che accendere un nuovo fuoco intorno alle loro figure e, soprattutto, ai loro segreti. Ora, possiamo solo aspettare che uno dei due o qualcuno a loro vicino, faccia chiarezza sull’accaduto e sullo stato emotivo di De Martino, decisamente molto provato da questo periodo buio.