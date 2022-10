William Hale e Frank Allison hanno litigato in strada e hanno sparato durante un inseguimento in auto, colpendo le figlie di 5 e 14 anni.

William Hale e Frank Allison sono due padri che, dopo aver litigato in strada in Florida, hanno iniziato a spararsi durante un inseguimento in auto. Ad essere colpite sono state le rispettive figlie di 5 e 14 anni.

Lite in strada tra due padri, gli spari feriscono le rispettive figlie di 5 e 14 anni

William Hale, 35 anni, e Frank Allison, 43 anni, si sono sparati durante un inseguimento di auto ad alta velocità. Ad essere colpite le rispettive figlie, di 5 e 14 anni. Questo regolamento di conti è avvenuto in Florida e i due uomini sono stati arrestati. La bambina di 5 anni, figlia di Hale, è stata colpita ad una gamba, mentre la 14enne, figlia di Allison, è stata colpita alla schiena, riportando una grave ferita al polmone.

La polizia ha fermato i due uomini e ha chiamato i soccorsi per le due vittime innocenti della follia dei padri. I due avrebbero iniziato a discutere mentre guidavano e dopo una serie di offese sono passati alle armi.

Lite e inseguimento

Dopo la lite è nato un vero e proprio inseguimento e uno scontro a fuoco nel corso del quale la figlia di Allison è stata colpita alla schiena. L’uomo per vendicarsi ha colpito la bambina di 5 anni.

Dopo l’inseguimento in auto i due sono scesi e hanno continuato a litigare. Le mogli hanno chiamato la polizia, che è subito intervenuta. I due uomini sono stati arrestati e accusati di tentato omicidio di secondo grado, ma rilasciati poco dopo su cauzione.