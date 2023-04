Lite per motivi ignoti, accoltellato in un parcheggio di Roma

Lite per motivi ignoti, accoltellato in un parcheggio di Roma da un 32enne che all'improvviso ha tirato fuori una lama e lo ha colpito

Vigilia di Pasqua insanguinata nella capitale, con una lite per motivi ignoti che ha visto un uomo accoltellato in un parcheggio di Roma. Da quanto si apprende a Pineta Sacchetti due persone hanno un alterco ed un contendente ha avuto la peggio. Su quella lite scoppiata per motivi ancora sconosciuti fra due nigeriani è ancora mistero, si sa solo che è degenerata con una coltellata inferta al fianco del rivale.

Accoltellato in un parcheggio di Roma

Tutto è accaduto sabato 8 aprile, tra le 10 e le 10.30, nel parcheggio di un supermercato in zona Pineta Sacchetti, a Roma nord-ovest. Ad un certo punto due cittadini nigeriani che si trovavano nel parcheggio di un market hanno iniziato a litigare. Mentre i due se ne dicevano di tutti i colori e si spintonavano il più giovane, un 32enne, ha tirato fuori un coltello e ha ferito ad un fianco il connazionale classe 1988. A quel punto il gestore del market ha allertato le forze dell’ordine, che si sono precipitate sul posto.

L’arrivo della polizia e l’arresto

Gli agenti della Polizia di Stato dei commissariati Borgo, Aurelio e della Sezione Volanti hanno bloccato ed arrestato l’aggressore che aveva tentato la fuga. La vittima invece è stata condotta a razzo dai sanitari dell’Ares 118 al Policlinico Gemelli, dove è entrato in codice rosso. Tuttavia e per fortuna al momento non sembrerebbe in pericolo di vita.