Liz Truss chiede scusa ai cittadini ma annuncia: “Io vado avanti”

Liz Truss chiede scusa ai cittadini ma annuncia: "Voglio accettare la responsabilità e chiedere scusa per gli errori che sono stati fatti"

Alla fine e dopo non poche titubanze dal 10 di Downing Street è uscita con la consapevolezza di dover dire qualcosa e Liz Truss chiede scusa ai cittadini ma al contempo annuncia: “Io vado avanti”. La premier del Regno Unito parla alla Bbc e fa ammenda sulla disastrosa politica fiscale con la quale una sua iniziativa per tassare i patrimoni più corposi elevando le aliquote era costata al paese una crisi maggiorata, al suo partito 9 punti di gradimento ed il posto al suo ministro dell’Economia.

Ecco perché, come riporta l’Ansa, la premier britannica Liz Truss si è scusata per essere “andata troppo oltre e troppo in fretta”. Con cosa? Proprio con quelle disastrose riforme che hanno innescato turbolenze economiche. La premier britannica poi ha promesso di rimanere al comando nonostante una serie di difficoltà.

“Accetto le mie responsabilità”

Ha detto la Truss: “Voglio accettare la responsabilità e chiedere scusa per gli errori che sono stati fatti”.

Parlando non senza tensione repressa sulla Bbc la Truss ha poi ammesso: “Siamo andati troppo oltre e troppo in fretta”. La chiosa della prima ministra del Regno Unito è stata quelle con cui ha aggiunto “di avere ancora intenzione di guidare i conservatori alle prossime elezioni generali”.