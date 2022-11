Lo dicono gli ultimi sondaggi: per quello Demos Fratelli d’Italia vola, cresce il M5S

Lo dicono gli ultimi sondaggi: per quello Demos Fratelli d'Italia vola e si attesta al al 28,8% mentre il Movimento Cinquestelle è secondo al 17,3%

Lo dicono gli ultimi sondaggi: per quello Demos Fratelli d’Italia vola e cresce il M5S, con il partito della premier Giorgia Meloni che non arresta la sua ascesa di gradimento negli italiani. Dal 25 settembre FdI è in costante crescita nelle intenzioni di voto.

E il centrosinistra? Fermo al palo, per adesso, con il Movimento Cinque Stelle che si certifica prima forza di opposizione e supera i dem. Il sondaggio realizzato da Demos per Repubblica dice questo.

Sondaggi, Fratelli d’Italia vola

E i numeri? Fratelli d’Italia è al 28,8%. Al secondo posto il Movimento Cinquestelle di Giuseppe Conte salta sul Pd e lo scavalca, anche se a dieci punti dietro FdI, cioè al 17,3%.

Il Partito democratico invece continua a perdere consensi, con Demos che lo dà al 16,9% dopo la perdita di un ulteriore punto. Sotto la soglia del 10% ci sono gli altri partiti, di maggioranza e di opposizione: Lega, Forza Italia, Terzo polo di Azione e Italia Viva sono sotto quella cifra.

La Meloni è leader anche per Demos

Precisamente tra il 7% e l’8% come spiega Fanpage. Poi, più in basso, c’è l’alleanza di Verdi e Sinistra, al 3,8%.

E i leader? Il sondaggio Demos è in linea con quello sulle formazioni: Giorgia Meloni è su un punteggio vicino al 60%, di circa 6 punti superiore rispetto a quello registrato lo scorso mese. Ben 15 punti indietro c’è Giuseppe Conte, poi Matteo Salvini che guadagna qualche punto ed è al 35%, avanti a Silvio Berlusconi, Carlo Calenda ed Enrico Letta.