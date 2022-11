Lo "strano" incontro di Luigi Di Maio con Paola De Micheli che lascia pensare alla possibilità che la "cattività" dell'ex ministro sia finita

Tiene banco e non certo in tema di gossip lo “strano” incontro di Luigi Di Maio con Paola De Micheli, i due sono stati paparazzati mercoledì sera intorno alle 20 all’Harry’s bar di via Veneto da Rino Barillari e sono in molti a chiedersi cosa si siano detti e quale sia stato il contesto dell’incontro.

Luigi Di Maio al bar con Paola De Micheli

Ci sono solo dati concettuali però: il primo è quello per cui l’ex ministro degli Esteri uscito sconfitto dalle elezioni con il suo Impegno Civico e rimasto fuori dal Parlamento dopo il voto del 25 settembre, è in pausa. Pausa che potrebbe cessare a breve a contare che sarebbe in lizza Ue per un incarico alle forniture energetiche.

Cosa si sono detti ex ministro e dem

Quindi, cosa mai si saranno mai detti in quell’incontro Luigi Di Maio e Paola De Micheli? Di Maio è in corsa per la carica di inviato dell’Ue nel Golfo, e lei, ex ministro alle Infrastrutture, a Bologna ha lanciato la sua corsa alla segreteria PD.

Il dato pare essere uno solo e di quello per ora ci si deve accontentare: la breve “cattività” di Di Maio sembra essere terminata e la sua attività di questi giorni conferma che no, l’ex ministro degli Esteri non è più “in pausa caffè”.