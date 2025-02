Lodi, trovato morto in auto dopo tre giorni di ricerche: indagini in corso

Roberto Bolzoni, 61 anni, scomparso da casa domenica sera, è stato trovato morto nella sua auto, una Golf bianca parcheggiata in piazza Omegna, a poca distanza dalla sua abitazione di Lodi.

Lodi, uomo trovato morto nella sua auto: le prime ipotesi

Le ricerche del 61enne di Lodi, scomparso domenica, si sono concluse tragicamente. Era uscito da casa in auto senza spiegazioni e oggi, 18 febbraio 2025 è stata trovata in piazza Omegna con il corpo a bordo, non lontano da casa. Secondo una prima ricostruzione, l’auto sarebbe stata trovata chiusa e senza chiavi. A notarla sarebbe stata la moglie, che ha poi allertato le forze dell’ordine.

Gli inquirenti indagano su come l’auto sia rimasta inosservata e perché non era parcheggiata nel posto abituale. L’uomo sarebbe stato rinvenuto sul sedile del conducente. I carabinieri, giunti sul posto, avrebbero trovato tracce di sangue dentro e fuori dall’auto.

Al momento, tutte le ipotesi restano aperte: si indaga per chiarire le cause del decesso ed escludere o confermare un possibile omicidio, un malore o altre circostanze.

Lodi, uomo trovato morto nella sua auto: le ricerche

La Questura e i vigili del fuoco si sono subito attivati per rintracciare il 61enne, utilizzando tutti i mezzi a disposizione. È stato coinvolto anche il nucleo Imsi Catchers, specializzato nel tracciamento delle celle telefoniche.

Alle operazioni ha partecipato una squadra dei vigili del fuoco con una jeep campagnola e un furgone, affiancando le forze dell’ordine nella perlustrazione della città. Dopo aver setacciato un fiume, i pompieri sono rientrati intorno alle 21 del 17 febbraio 2025, su disposizione della Prefettura. Le ricerche sono poi proseguite in ambito urbano.