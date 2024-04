Lombardia: presentata a Como stagione 2024 Lago Ceresio, 'dati 2023 in crescita'

Lombardia: presentata a Como stagione 2024 Lago Ceresio, 'dati 2023 in c...

Milano, 17 apr. (Adnkronos) – I dati relativi al turismo del 2023 sul Ceresio fanno registrare un significativo incremento. Gli arrivi sono saliti del 17,4% rispetto all'anno precedente, mentre le presenze hanno fatto registrare un +10,3%. In termini assoluti, ciò si traduce in 80.234 arrivi rispetto ai 68.334 del 2022. Le presenze, invece, hanno raggiunto quota 309.890, rispetto alle 281.047 del 2022. Questi i principali illustrati oggi dagli assessori regionali all'Università, Ricerca e Innovazione; ai Trasporti e Mobilità sostenibile e al Turismo, Marketing territoriale e Moda che hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione della stagione turistica del lago Ceresio.

"La sinergia Lombardia-Svizzera -ha detto l'assessore ai Trasporti, Franco Lucente- tra la Società navigazione del Lago di Lugano e l'Autorità di bacino lacuale Ceresio, Piano e Ghirla è strategica per la valorizzazione del sistema lacuale del territorio. Lavoriamo per una flotta sempre più green, con motonavi elettriche a basse emissioni e l'utilizzo di carburanti alternativi. Ma non solo: abbiamo recentemente approvato una delibera che stanzia 242.000 euro per garantire la sicurezza dei laghi della Lombardia. Di questi, 35.000 sono dedicati al Lago Ceresio".

"I numeri del lago Ceresio -ha spiegato assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali- sono una conferma di come tante aree e province della Lombardia stiano crescendo in attrattività, che qui si traduce in un'ampia offerta: efficienti piste ciclabili immerse nel verde o a bordo lago, campeggi, 'glamping', itinerari per trekking sui monti circostanti e tante attività acquatiche".

"Per il lago di Ceresio -ha concluso l'assessore all'Università, Alessandro Fermi- saranno fondamentali le Olimpiadi, perché se parliamo di destagionalizzazione questa è un'opportunità importantissima per creare qualcosa che sia interessante per il periodo invernale. Come ben sapete sul Lago di Como stiamo iniziando a diffondere una iniziativa di controllo e sicurezza con la Guardia costiera e l'obiettivo poi è replicare questo progetto anche sul Ceresio. Ultimo obiettivo portare anche sul Ceresio un battello elettrico come quello che abbiamo appena inaugurato sul Lario".