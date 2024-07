Il weekend di sabato 20 e domenica 21 luglio sarà caratterizzato da un miglioramento evidente del caldo estremo che sta flagellando l’Italia questo mese. Una situazione sfiancante, soprattutto per coloro che decidono di rimanere a casa, non potendosi dunque godere i benefici del mare o della montagna. L’anticiclone Caronte, che sta facendo boccheggiare tutti da Nord a Sud, dovrebbe finalmente calmarsi.

Caldo estremo: situazione in miglioramento

Dopo la giornata di venerdì 19 luglio, che ha visto ben 17 città sotto allerta rossa (bollino rosso, livello 3) su un totale di 27 monitorate dal bollettino del ministero della Salute, la situazione migliorerà leggermente. Sabato 20 luglio, il numero di capoluoghi con bollino rosso scende a 11: Ancona, Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Domenica 21 luglio, il numero di città con allerta rossa si ridurrà ulteriormente a 9, comprendendo Ancona, Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara e Roma.

Che cosa indica il bollino rosso

Il ministero della Salute ricorda che il livello 3 di allerta indica “condizioni di emergenza (ondata di calore)” con potenziali effetti negativi sulla salute non solo dei gruppi a rischio come anziani, bambini molto piccoli e persone con malattie croniche, ma anche su individui sani e attivi.

L’idratazione è una delle armi

Per evitare seri problemi di salute, l’arma migliore per difendersi dalla calura estiva è sicuramente l’idratazione: bere molta acqua è l’ideale per rinfrescarsi. Sarebbe bene evitare invece alcolici e caffeina che danno l’effetto opposto; sono bevande e sostanze infatti che tendono a disidratare il corpo umano.