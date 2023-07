Con il caldo da record di questi giorni il consiglio generale è sempre lo stesso: bere tanta acqua. Ma quanta se ne deve assumere al giorno? Ecco cosa ne pensano gli esperti.

La quantità di acqua da bere quando il caldo è da record

Il caldo che stiamo vivendo in questi giorni può portare al rischio concreto di disidratazione. Per combatterla, niente di meglio che assumere acqua regolarmente durante la giornata. Ma quanta, esattamente? Il parere più diffuso vorrebbe che al giorno siano consumati, da un adulto, circa un litro e mezzo o due di acqua. Questa quantità però, può variare a seconda di diversi fattori, come lo stile di vita, l’età ed eventuali patologie. Un recente studio condotto su un campione di 5.604 di diverse età e provenienza, e pubblicato da Science, vorrebbe però sfatare il mito per cui due litri d’acqua al giorno sarebbero la quantità ideale da consumare. Secondo questa pubblicazione, infatti, l’acqua da assumere nel corso di una giornata sarebbe compresa tra 1,5 e 1,8 litri.

Bere tanta acqua può anche fare male?

Anche se lo studio di Science sembrerebbe sfatare uno dei più diffusi luoghi comuni sul consumo d’acqua, sono molti i fattori da tenere in considerazione quando si parla di idratazione. Secondo una dichiarazione di Tiziana Stallone, docente di Nutrizione umana presso l’Università Tor Vergata, a Fanpage.it in estate abbiamo bisogno di molta più acqua rispetto che in altri periodi dell’anno, ma questa è introdotta nell’organismo anche attraverso il cibo, soprattutto frutta e verdura. Quando si assume più acqua del necessario, però, la salute potrebbe risentirne. Non preoccupiamoci troppo, però: c’è un grande range tra la giusta quantità d’acqua da consumare in un giorno, e una quantità che invece può essere nociva per la salute. Il consiglio degli esperti in questi giorni di caldo record è quindi quello di ascoltare il proprio corpo, valutando anche il proprio stile di vita, e non aspettare di sentire lo stimolo della sete per godersi un buon bicchiere d’acqua fresca.