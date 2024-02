Londra, nove feriti per aggressione con l'acido: due erano bambini

Nonostante gli anni non sembra fermarsi una delle mode più crudeli del Regno Unito. Mercoledì sera a Londra è avvenuta un’altra aggressione con l’acido che ha causato il ferimento di nove persone, tra cui due bambini. Al momento la polizia è sulle tracce del colpevole che è immediatamente fuggito dopo l’attacco.

Aggressione con l’acido a Londra: cosa sappiamo

Al momento non ci sono ancora molte informazioni in merito a quanto avvenuto e quel poco che sappiamo è stato condiviso sul social network X dalla pagina London & UK Street News. Stando a quanto condiviso, l’attacco con l’acido è avvenuto nel quartiere di Clapham ed ha causato il ferimento di nove persone in tutto.

Di questi nove, due sarebbero dei bambini mentre altri tre sono degli agenti di polizia. L’aggiornamento più recente sulla vicenda rende noto che, purtroppo, una delle donne presenti durante l’aggressione sembra essere gravemente ferita. Al momento però non ci sono dettagli più precisi sul suo stato di salute. Infine, sembra che una delle persone ferite sia stata dimessa dopo aver ricevuto le prime cure sul posto.

La pagina London & UK Street News ha anche condiviso alcuni brevi video che mostrano la polizia inglese mentre si reca sul luogo dell’incidente. Forze dell’ordine che adesso sono alla ricerca del colpevole che è immediatamente fuggito dopo l’attacco.

Aggressione con l’acido: i precedenti

Non è la prima volta che si parla di un evento del genere a Londra, qualche anno fa si è iniziato a parlare di una vera e propria moda giovanile. Il tutto dovuto ad aggressioni come quella avvenuta ai danni di una donna mentre era su un pullman. Attacchi con l’acido che si sono poi ripetuti sporadicamente nel tempo.