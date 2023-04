Londra, multe anche di 30mila euro per le auto senza registrazione al sito

Guidare a Londra con un veicolo non omologato non è più consigliabile perché si corre il rischio di vedersi recapitare agghiaccianti multe anche di 30mila euro per le auto senza registrazione al sito. Sui media spopola e fa discutere l’amara esperienza di alcuni turisti francesi e stretta contro l’inquinamento del sindaco della capitale del Regno Unito. Ma che accade? Repubblica ironizza che no, “stavolta non c’entra la Brexit”.

A Londra multe anche di 30mila euro

Ma ci sono sanzioni salatissime che scattano in maniera inflessibile per gli automobilisti che transitino nel centro della capitale britannica senza aver registrato il proprio veicolo straniero sul sito apposito. E perché? Tutto fa parte del nuovo input dato a livello metropolitano alla grande campagna anti-inquinamento del sindaco Sadiq Aman Khan. Da quanto si apprende ci sono stati cittadini che hanno collezionato 26mila sterline di multe in un solo giorno.

Per un francese “solo” 11mila pounds

Poi un francese arrivato per il matrimonio del figlio che invece ne aveva ricevute “solo” 11mila. Insomma è allarme rosso e se c’è qualcuno che abbia in animo di percorrere le strade londinesi con una vettura registrata in Italia, Ue o all’estero, gli converrà fare molta attenzione. Il rischio concreto è quello che si arrivi a pagare quasi 30mila euro di multa, anche in un solo giorno. Tutto questo sarebbe capitato ad alcuni automobilisti francesi, che al ritorno in patria hanno ricevuto multe salatissime. Increduli si sono informati ed è emersa l’amara verità.